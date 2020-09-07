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    • 07.09.2020 10:56
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    Son dakika: 'te Turuncu ve Gri Kategori'deki teröristler etkisiz hale getirildi

    Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanlığı, 'teki etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

    PKK'nın rengi soldu! Etkisiz hale getirildiler

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi.

    Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda GRİ kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.

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