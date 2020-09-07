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    • 07.09.2020 10:37
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    Son dakika: 'da

    Son dakika haberi.. 'da gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan .

    106 kişi enselendi!

    İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı.

    Denetimlerde, el yapımı patlayıcı imalında kullanılan malzemeler, ruhsatsız 31 tabanca, 4 av tüfeği, bunlara ait 164 mermi ve 84 kartuş, 9 kurusıkı tabanca, 3 kesici alet, çalıntı 10 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

    Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan yi de yakaladı.

    Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 115 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.

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