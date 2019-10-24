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  • 24.10.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 14:50

'deki HD'lı Sezgin Tanrıkulu yine bir işler peşinde!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı ’na ilk günden bu yana karşı olan ’deki HD’lı Sezgin Tanrıkulu, partisini eleştirdi. Tanrıkulu’nun aynı zamanda “Erdoğan kazandı” demesi ise “Farklı bir amacı mı” var sorusunu akıllara getirdi.

Sezgin Tanrıkulu yine bir işler peşinde!

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı 'nin sevdalısı milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etmeye devam ediyor.

CHP'nin kapalı Meclis Grubu toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla ilgili yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan Sezgin Tanrıkulu, söz alarak partisine sert eleştiriler yöneltti.

"TEZKEREYE EVET DEMESİ YANLIŞ"
CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak barıştan yana olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, -Irak tezkeresine CHP'nin evet demesinin yanlış olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN KAZANDI"
Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yapılan harekatta gelinen noktada Türkiye'nin ve CHP'nin kaybettiğini, 'ın ise kazandığını söyledi. Tanrıkulu'nun her defasında hükümeti eleştirirken bu tarz bir açıklama yapması "Acaba başka bir amacı mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI
Öte yandan 'li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP'nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Tanrıkulu, komisyon kurma önerisinde bulundu.

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