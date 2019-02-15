Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.02.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 15:49

'li 'ndan skandal tweet! Yine teröre destek verdi

Terör örgütü ’ya verdiği destekle bilinen ’li terör örgütü destekçilerine yine sahip çıktı. Tanrıkulu, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini iddia edip açlık grevi başlatan Milletvekili ’e destek mesajı paylaştı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal tweet!

Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen ve CIA'ya bilgi sağladığı öne sürülen İstanbul Milletvekili , terör örgütü destekçilerine sahip çıktı.

'YANINDAYIZ' MESAJI
Terör örgütü 'ya darbe üstüne darbe vuran yerli ve milli silahlara karşı söylemleriyle bilinen Tanrıkulu, Milletvekili 'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecrid koşullarını bahane ederek başlattığı açlık grevine destek verdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Adam" değil "İnsan" olabilmek önemli... #LeylaGuven diye yazarak yanındayız mesajı verdi.



SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Tanrıkulu'nun skandal paylaşımı sonrası Twitter kullanıcıları sert tepki gösterdi. İşte tepki mesajlarında bazıları:

- Milletvekili değil hain olmamak önemli.
- Zelil ittifakın terörist avukatı 24 saat teröristler yatıp onlarla kalkıyorsun.
- Leyla Güven teröristtir. Bu terörist kadını destekleyende terörst oglu teröristtir.
- Önce bir adam olun da. İnsanlık beşinden gelir. Vekalet savaşlarının piyonu seni.

YERLİ VE MİLLİ PROJELERE DE KARŞI ÇIKMIŞTI
'li Tanrıkulu devletin Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek terör örgütünün kirli propagandasına ortak olmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal tweet! Yine teröre destek verdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar