Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen ve CIA'ya bilgi sağladığı öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK destekçilerine sahip çıktı.

'YANINDAYIZ' MESAJI

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuran yerli ve milli silahlara karşı söylemleriyle bilinen Tanrıkulu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecrid koşullarını bahane ederek başlattığı açlık grevine destek verdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Adam" değil "İnsan" olabilmek önemli... #LeylaGuven diye yazarak yanındayız mesajı verdi.







SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ



Tanrıkulu'nun skandal paylaşımı sonrası Twitter kullanıcıları sert tepki gösterdi. İşte tepki mesajlarında bazıları:



- Milletvekili değil hain olmamak önemli.

- Zelil ittifakın terörist avukatı 24 saat teröristler yatıp onlarla kalkıyorsun.

- Leyla Güven teröristtir. Bu terörist kadını destekleyende terörst oglu teröristtir.

- Önce bir adam olun da. İnsanlık beşinden gelir. Vekalet savaşlarının piyonu seni.





YERLİ VE MİLLİ PROJELERE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP'li Tanrıkulu devletin Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek terör örgütünün kirli propagandasına ortak olmuştu.

