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    • 08.09.2020 00:06
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    'li Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşıma !

    'li belediyelerde furyası devam ediyor. ve 'da suya yapılan zammın ardından Büyükşehir belediyesi de ulaşıma zam yaptı. Yapılan zammı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sosyal medya hesabından duyurdu.

    Adana'da ulaşıma zam!

    CHP'li belediyelerde zam furyası devam ediyor. İzmir ve İstanbul'da CHP'li belediyelerin yaptığı su zammının ardından Adana'da da ulaşıma zam yapıldı.

    TAM BİLET TARİFESİNE YÜZDE 28,5 ZAM
    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenci tarifelerine yüzde 7,1, tam bilet tarifesine yüzde 28,5, öğretmen tarifesine ise yüzde 33,3 zam yapıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

    İŞTE YENİ FİYATLAR
    Buna göre tam bilet 2,90 TL, öğretmen 2,40 TL, öğrenci ise 1,50 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zam yaptıkları için Adanalılardan özür diledikleri belirtildi. Son fiyat ayarlamasının 3 yıl önce yapıldığının aktarıldığı açıklamada, bu süre zarfında doların yüzde 115 arttığını, akaryatın yüzde 38, çarşı-pazar (tüfe) fiyatlarının ise resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandığını ancak kendilerinin tek kuruş zam yapmadıkları, zam yapmaktan başka da çarelerinin olmadığı ifade edildi.

    Öte yandan minibüs ücretleri de zamlanırken, kartlı binişlerde öğrenci tarifesinin 2,05 TL, tam üceriten ise 3.50 TL olduğu bildirildi. Minibüslere kartlı biniş yerine elektronik bilet ile binmek isteyenlerin ise tek biniş için 4,25 TL ödeyeceği kaydedildi.
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