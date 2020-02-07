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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 12:52
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    • 07.02.2020 12:57

    Son dakika: ’da ulaşıma yüzde 35

    Son dakika haberi... Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 kararı alındığını duyurdu. Zam talebinde özel halk otobüsü, , ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL’den 3,50 TL’ye yükseldi.

    İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam
    Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) dün gerçekleşen toplantısında özel halk otobüsü, , ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı. ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) mı resmi twitter adresinden duyurdu. 3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi. Zam kararının 'de ilgili otoritenin imzalamasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.



    TURKUAZ TAKSİLERE SARI TAKSİYE GEÇİŞ İZNİ
    UKOME'de görüşülen bir diğer konu ise turkuaz taksilerin durumu oldu. İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksilerde, sarı taksilerden yüzde 15 daha fazla ücret tarifesi uygulanıyordu. İstanbul halkının turkuaz taksiye ilgi göstermediğini belirten esnaf temsilcileri, sarı taksiye geçiş için izin istediler. UKOME'de alınan kararla İstanbul'da sayıları 350'ye ulaşan turkuaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.

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