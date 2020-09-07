İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Toplantıda, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Koronavirüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.