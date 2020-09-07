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    • 08.09.2020 00:06
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    Başkan Erdoğan ve Ruhani'nin katılımıyla -İran 6'ncı kez toplanacak

    -İran 6'ncı toplantısı, Başkan ve Ruhani'nin başkanlıklarında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    Türkiye ve İran'dan kritik toplantı!

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, -İran 6'ncı toplantısı, Başkan ve Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    İKİLİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK
    Toplantıda, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

    Koronavirüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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