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    • 06.09.2020 15:10
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme

    ... Başkan ie Başbakanı arasındaki kritik görüşme İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde saat 14.10 itibarıyla başladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı'daki evinde geçirdi. Erdoğan, bugün öğle saatlerinde buradan ayrılarak Gülhane'de 28 Şubat temalı sergiyi ziyaret etti. Erdoğan daha sonra ise kritik görüşme için Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Serrac'ı kabul etti. Görüşme 14.10'da başladı.

    LİBYA'DAKİ SON DURUM MASAYA YATIRILIYOR
    Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin başbakanı Serrac, Başkan Erdoğan ile Libya'daki son gelişmeleri paylaşacak. Ateşkes çağrısının ardından Hafter'in taciz saldırılarının artması bölgede gerginliği yeniden artırmaya başladı.

    Serrac atılacak adımlar konusunda detayları aktaracak. Başkan Erdoğan da izlenimlerini ve fikirlerini beyan edecek. Görüşmenin ardından bir yazılı açıklama bekleniyor.

    Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında duran tek ülke olarak öne çıkıyor. Libya UMH, Türkiye'nin de desteği ile büyük başarı yakalamış, Hafter'i yenilgiye uğratmıştı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme
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