LİBYA'DAKİ SON DURUM MASAYA YATIRILIYOR

Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin başbakanı Serrac, Başkan Erdoğan ile Libya'daki son gelişmeleri paylaşacak. Ateşkes çağrısının ardından Hafter'in taciz saldırılarının artması bölgede gerginliği yeniden artırmaya başladı.

Serrac atılacak adımlar konusunda detayları aktaracak. Başkan Erdoğan da izlenimlerini ve fikirlerini beyan edecek. Görüşmenin ardından bir yazılı açıklama bekleniyor.

Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında duran tek ülke olarak öne çıkıyor. Libya UMH, Türkiye'nin de desteği ile büyük başarı yakalamış, Hafter'i yenilgiye uğratmıştı.