Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) adayların sınava yetişme çabaları maratoncuları aratmadı. Sınava giriş saatinde yetişemeyenler adeta sinir krizi geçirdi, sınavı bir dakikayla kaçıran genç bir kız ise uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti. Sınava geciken adaylardan biri ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Yetkililer tarafından kontrol edilmeye çalışılan aday, "Açmazsan tekmeyle kıracağım" dedi ancak içeri girmeyi başaramadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu başladı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'ndeki fakültelerde sınava girecek olan adaylar yoğunluk oluşturdu. Sınav öncesinde son provalarını yapan adaylar, 10.15'te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Sınavda korona virüs salgınına karşı tedbirler de alındı. Önlemler kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. İsteyen adaylar, kendi maskeleri de sınava girebildi. Yetkililer, kuyrukta bekleyenleri ise sık sık mesafe konusunda uyardı.