6 Eylül KPSS lisans sorusu olan Kılıç hakkı ne demek? Kılıç hakkı nedir? Soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayaysofya'nın Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrasında cami olarak anılmaya başlanması ile açılışı yapıldı ve yıllar sonra ilk namaz kılındı. Erdoğan ise Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik kararını uyguladı. Kılıç hakkı İslâm hukukunun bir kavramıdır, gayrımüslimlerin yaşadığı ve savaşılarak ele geçirilen topraklarda fetihten sonra hukukun izin verdiği bazı tasarruflardır ve bu tasarrufların başında, o beldenin en büyük ibadethanesinin olarak camiye çevrilmesi gelir.
KILIÇ HAKKI NE DEMEK?
Kılıç hakkı, Osmanlı Devleti'nde tımarın toplam değerinin ilk 5 - 6 bin akçesi olarak, çekirdeğini oluşturan kısım. Hizmet ve yararlılık karşılığı olarak verilen tımarın değeri artırılırsa, bu 5 - 6 bin akçeden fazlasına terakki denirdi. Tımar, Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır.
KILIÇ HAKKI NEDİR?
Kılıç hakkı İslâm hukukunun bir kavramıdır, gayrımüslimlerin yaşadığı ve savaşılarak ele geçirilen topraklarda fetihten sonra hukukun izin verdiği bazı tasarruflardır ve bu tasarrufların başında, o beldenin en büyük ibadethanesinin olarak camiye çevrilmesi gelir. İbadethanelerin adedi fazla olduğu takdirde en büyüğünün yanısıra birkaçı daha cami yapılabilir ama o belde savaş ile değil de karşı tarafın "aman istemesi", yani teslim olması ile ve kılıç çekilmeden, yani kan dökülmeden alındı ise kılıç hakkı tatbik edilmez. Kılıç hakkı kısaca savaş yoluyla kazanılan ganimetlere verilen addır. Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te savaşarak İstanbul'u almasıyla Ayasofya kılıç hakkı olarak kazanılmıştır.
Wikipedia'ya göre "Kılıç Hakkı" kavramı; "Tımar sahipleri yıllık gelirlerinin ilk 3 bin akçesini kendi geçimleri için ayırırlardı. Buna 'Kılıç Hakkı' denirdi. Geri kalan gelirin her 3 bin akçesi için de tam teçhizatlı 1 adet atlı asker yetiştirmek ve gerektiğinde bunlarla birlikte savaşa katılmak zorundaydılar. Bu askere 'Cebelü' adı verilirdi. Tımar sahipleri savaşa çağrıldıklarında bu yetiştirdikleri Cebelülerle beraber savaşa giderlerdi. Savaşta yapılan yoklama sırasında bulunmayan tımarlı sipahinin tımarı elinden alınırdı. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu asker yetiştirmekte sıkıntı çekmemiştir. Ayrıca Akıncılar ve Sipahiler Türk'tür…" şeklinde tanımlanmıştır.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.
2020 KPSS SINAV YORUMLARI! KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Bu sene yine KPSS lisans sınavının hemen öncesinde ve hemen sonrasında sınavında zor ya da kolay olup olmadığı hakkında adaylardan açıklamalar gelecek.
KPSS YE GİRECEK HERKESE BAŞARILAR DİLERİM #kpss2020
Sınava giren arkadaşlar allah yardımcınız olsun allah emeklerinizi boşa çıkarmasın #kpss2020
Sınav var diye uyanamaz korkusuyla 5 defa saat başı uyanmak peki #kpss2020
Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Tüm adaylara başarılar diliyorum. #kpss2020
Yarım saattir Çorlu-Tekirdağ yolunda sıkışmış trafiğin içindeyiz ve trafiğin tek nedeni tek yöne düşürülmüş yol.KPSS'ye yetişmeye çalışan yüzlerce insan var ve muhtemeln geç kalacağız. Ne olacak şimdi,bu bedeli kim ödeyecek? #kpss2020
bu kutlu sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar. sınavda görev alacak arkadaşlara da kolay gelsin. virüssüz bi sınav olsun #kpss2020
Biraz salladım sonra dün sevgilimin askere gitmesi aklıma geldi biraz ona ağladım sndndmdmd sonra biraz daha salladım güzel sınavdı #kpss2020
Kendimi deniyeyim dedim az daha aklımı kaybettim #kpss2020
ablamı sınava getirdim anne gibi hissediliyor #kpss2020
#kpss2020 2. Sınav girişlerinde maskeyle beraber deodorantta dağıtabilirsiniz zira kokudan soru çözemedim(çalışmadığım içinde çözememiş olabilirim ama konumuz bu değil).