Türkiye'de ilk kez yapıldı! Zeytinyağı bazlı propolis insanlar üzerinde denendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, "Ülkemizde ilk kez Erciyes Üniversitesi'nde propolisin etkilerini insanlar üzerinde yapılan klinik bir çalışma ile tespit ettik. Çalışma sonucunda gördük ki, zeytinyağı bazlı propolis özellikle kan lipidlerini düşürücü etki gösterdi, antioksidan aktivite gösterdi ve bağışıklık sistemi markörleri yani belirteçlerini de olumlu yönde etkiledi" dedi.



Kayseri'de 27 yıldır arı ürünü propolis üzerinde çalışan ve bu konuda yaptığı çalışmalarla çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan Prof. Dr. Sibel Silici ve ekibi, laboratuvar ve hayvan deneylerinden sonra zeytinyağı bazlı propolisin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ilk kez gönüllü bir grup insan üzerinde gerçekleştirdi. İnsanlar üzerinde yaptıkları klinik çalışmayı gerçekleştirebilmek için 3 yıldan bu yana uğraş verdiklerini belirten Silici, "Propolis konusunda aslında uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz; bunların bir kısmı laboratuvarda, bir kısmı deney hayvanları üzerinde gerçekleştiriliyordu. Özellikle doz ve yan etki çalışmalarını deney hayvanları üzerinde yapıyorduk. Ama bu süreç içerisinde en çok yapmak istediğimiz çalışmalardan biri de, insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalardı. 3 yıllık süren bir çalışma sürecinden sonra Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu ve daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan onayımızı aldık ve sağlıklı gönüllüleri çalışmamıza dahil ettik. Böylece ülkemizde ilk kez Erciyes Üniversitesi'nde propolisin etkilerini insanlar üzerinde yapılan klinik bir çalışma ile tespit ettik" dedi.