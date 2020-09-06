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    duyurdu! Bugün itibariyle başladı

    Son dakika haberi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ’nın katılımıyla gerçekleştirilen “ Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başladı. Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

    Fuat Oktay'dan 'Akdeniz Fırtınası' açıklaması

    'da Doğu 'deki son durum ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile 'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.



    KIBRIS TÜRK'ÜNÜ KİMSE YOK SAYAMAZ

    Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.

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