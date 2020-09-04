Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri konuştu. Erdoğan görüşmede, Yunanistan ve Rum Kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti. Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı.