DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgula! 2020 DGS sonuçları bugün açıklanacak mı?

DGS sonuç sorgula! 2020 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adayların merak konusu. Sınavda başarılı olup olmadığını merak eden öğrenciler sonuçları bekliyor. Gözler ÖSYM açıklamalarına çevrildi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir ve sonuç açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklanacak takvime göre DGS sonuçları 9 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.
ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2020-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
2020-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar sınav sonuçlarının ardından açıklanan kılavuza göre tercih yapacak. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri ÖSYM tarafından yayınlanacak tablolara göre belirlenecek.
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.