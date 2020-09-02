DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgula! 2020 DGS sonuçları bugün açıklanacak mı?

DGS sonuç sorgula! 2020 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adayların merak konusu. Sınavda başarılı olup olmadığını merak eden öğrenciler sonuçları bekliyor. Gözler ÖSYM açıklamalarına çevrildi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir ve sonuç açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklanacak takvime göre DGS sonuçları 9 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

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