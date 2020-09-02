Minik Merve'nin otopsi raporu sonuçlandı! Midesinde...

'YEĞENİMİ TOPRAĞA ELLERİMLE VERDİM'

Amca Erdal Bayrak, Merve'nin ön otopsi raporunda, ölüm olayıyla ilgili şüphe bulunmadığını bildirdi. Canı kadar sevdiği yeğeninin, olay günü annesi ile birlikte başka köydeki bir yakınlarının düğününe gittiğini anlatan amca Bayrak, şunları söyledi:

"Merve düğünün olduğu evin önünde çocuklarla oynuyormuş. Sanırım Azap köyünün mezarlığı yanında salıncak gibi bir şey varmış. Bir çocukla oraya gitmek istemiş ancak o çocuk gitmeyince Merve tek başına gitmiş. Köyü tam bilmediği için yolunu şaşırmış ve ters istikamete doğru gitmiş. Merve'nin kaybolduğu anlaşılınca, Allah devletimize zeval vermesin, onu bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu.