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    • 01.09.2020 23:36
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    "Kemal hükümetin yanında yer almak zorunda çünkü..."

    ile arasında giderek artan gerilimi Genel Başkanı Kemal ’nı sıkıştırdı. , Türkiye'nin haklılığını CHP tabanında da gördüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun bu yüzden istemeyerek de olsa hükümete destek vereceğini söyledi.

    Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile Yunanistan arasında maruz kaldığı sıkışmışlık haliyle ile ilgili önemli yorumlarda bulundu.

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı tavır alan Yunanistan, Fransa, ABD ve diğer Batı ülkelerine karşı CHP'nin tutumunu eleştiren Pazarcı, "Yenikapı Mitingi'ne katılıp, bu ruhu temsil edip, daha sonra da "kontrollü darbe" diyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Zaman zaman destek veriyormuş gibi görünüp daha sonra mesela; PKK ve YPG'ye omuz veren Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu durum karşısında sıkıntıya düştüğünün altını çizen Pazarcı, "CHP tabanına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar haklı olduğunu görmek durumunda" ifadelerine yer verdi. CHP'deki sıkışmışlık haline dikkat çeken Emin Pazarcı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun mecbur ve mahkûm bir şekilde hükümetin yanında yer almak zorunda olduğunun ifade etti.
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