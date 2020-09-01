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    'li 'ndan 'ye gelebilmesi için koronavirüs testi istenmesi sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti

    Cumhurbaşkanlığı 'sinde yapılacak adli yıl açılış töreni için davet edilen Genel Başkanı 'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP Grup Başkanvekili 'in kompleksini ortaya çıkardı. CHP'li Özel, sokak ağzıyla Başkan Erdoğan'a "küstah" diyerek hakaret etti.

    CHP'li Özgür Özel, devletin bir numarasına hakaret etti

    Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi katılacak kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları istendi. Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, 'li 'i rahatsız etti.

    CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ!

    CHP Genel Başkanı 'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesine karşı çıkan Özel, "Bu bir hadsizlik, bu bir terbiyesizlik. Buradan uyarıyoruz. AK Parti ve onu yöneten küstah akıl, bir daha CHP'ye davetiye yolladığınız herhangi bir yere böyle bir hadsizlik yapmayacaksınız. Ya davetiye yollamayın ya bu rezilliği yapmayın. Bu terbiyesizliği, yok hükmünde kabul ediyoruz ve çiğniyoruz. O sarayı yöneten küstah aklın, iğrenç yaklaşımlarından yaka silkiyoruz. Bunlarla siyaset yapmak zor" diyerek 'den gelen davetiyeyi kameraların karşısında yırttı.

    AK PARTİ'DEN CHP'NİN FEDAİSİNE TEPKİ

    Özel'in Başkan Erdoğan'a yaptığı hakarete cevap AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet 'tan geldi. Muş, Özgür Özel'in hadsiz çıkışına, "Resmi bir toplantı öncesi, katılacak herkesin sağlığı için test yapılmasından Kılıçdaroğlu niye gocunuyor? Özgür Özel'in şu çirkin üslubuna bakar mısınız? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle yanıt verdi.

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