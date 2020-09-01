Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.

Hafta sonuna kadar İstanbul'da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."