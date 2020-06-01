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    Son dakika: 'li ve hakkında hazırlanan fezleke 'na gönderildi

    Son dakika haberi... milletvekilleri ve hakkında, İletişim Başkanı 'a yönelik hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle hazırlanan fezleke ’na gönderildi.

    CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

    İletişim Başkanı , geçtiğimiz ay avukatı aracılığıyla, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle Manisa milletvekili ile CHP Sakarya milletvekili hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

    Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.



    Suç duyurusu üzerine soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanununun hakaret ve iftirayı düzenleyen 125 ve 267. madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasanın 83. maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği belirtilerek, hazırlanan fezlekenin 'ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte 'na gönderildiği ifade edildi.

    Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da eylem ve beyanatları nedeniyle ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti.

    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Engin Özkoç ve Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
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