"Sağlık sistemi çöküyor" algısı yapanlar iyi okusun! Türkiye'nin aylar önce uyguladığı plazma tedavisine ABD yeni başlıyor!

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi.

Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı.





Plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımlayan Trump, bu yolla milyonlarca insana tedavi imkanının sunulabileceğini belirtti.







TÜRKİYE AYLAR ÖNCE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarihi bir başarı" olarak duyurduğu tedavi yöntemini Türkiye Nisan ayından beri uyguluyor. Öyle ki virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra koronavirüse karşı plazma tedavisi ilk kez Türkiye'de yapıldı. Bu durum, ülkemizin tedavi konusunda nasıl öncü ülkelerden bir tanesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.









"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR" YALANIYLA KORKU POMPALADILAR

Türkiye koronavirüsle mücadele sürecinde parmakla gösterilen ülke olurken, muhalefet ve yancısı medya vatandaşa korku pompalamaktan geri kalmadı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "koronavirüsle mücadelenin tam göbeğinde" olduğunu belirttiği 'çok güvendiği' bir doktorun, "sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı" dediğini yazmıştı.







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türkiye'nin mücadelesini baltalamak adına elinden gelen, yapmış, bir konuşmasında "İktidar partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik gerekçelerle aldığı siyasi kararların ceremesini başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız çekmektedir. Erdoğan'ın aldığı kararlar nedeniyle koronavirüsle mücadele noktasında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran'dan bu yana verilere yansıyan umut verici bir gelişme yaşanmamıştır. Kamuoyunun, TBMM'nin, siyasi partilerin ve sosyal tarafların gelinen süreçte ciddi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu açıktır. Başta okulların yeniden açılması olmak üzere Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun gözden geçirmesi gereken bir dizi karar ve alması gereken bir dizi tedbir bulunmaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığına ikinci dalganın yaşanacağına yönelik beklentinin konuşulduğu eylül ayı gelmeden, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri ve tüm tarafların görüşlerini alarak, koronavirüsle mücadele için yeni bir strateji oluşturma çağrısında bulunuyoruz." sözlerine yer vermişti.

TAKVİM.COM.TR/ÖZEL

