GERGİN ORTAMDA MEİS'E ASKER GÖNDERDİLER

Doğu Akdeniz'deki "Oruç Reis" krizi sürerken, Yunanistan, Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na asker gönderdi. Feribotla gönderilen ve tatil için gelen turistlerin arasında Meis limanına çıkan askerlerin takviye için mi yoksa nöbet değişimi için mi Ada'ya geldikleri öğrenilemedi. Yunan haber siteleri, bu askerlerin Rodos Adası'ndaki Milli Muhafız Gücü'ne bağlı unsurlar olduğunu aktardı.

Silahlanma programında, Yunanistan'ın destekçileri İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bazı silah satın alımlarının bulunduğu belirtildi. Yunanistan'ın, silahlanma programlarının yanı sıra Fransa ile yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalaması da bekleniyor. Yunan medyasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis söz konusu anlaşmayı muhtemelen 10 Eylül'de imzalayacak.

1947 Paris Anlaşması'nda On İki Ada'nın silahtan arındırılmış statüde olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, Yunanistan, 1974 sonrasında BM Şartı'nın 51'inci Maddesi'ne dayanarak, "Egemenlik sahamızı koruyoruz" gerekçesiyle bu adaları silahlandırdı.