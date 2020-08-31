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    • 31.08.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan düşmanlarına meydan okudu: Hodri meydan

    Başkan , düşmanlarına meydan okudu: Türkiye'nin haklarını korumak için her türlü fedakarlığa hazırız. Ok yaydan fırlamıştır. 'de karşımıza dikilenler bedelini öder.

    'nin haklarını korumak için her türlü fedakarlığa hazırız. Ok yaydan fırlamıştır. 'de karşımıza dikilenler bedelini öder.



    ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİZ
    Başkan Erdoğan, Anıtkabir'den hem 'a, hem de Türkiye düşmanlarına mesaj gönderdi: Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan , Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye, bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun."

    Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul etti.



    MEİS PROVOKASYONU
    İpleri AB'ye veren Yunanistan, kukla gibi kullanılmaya başladı. Şimdi de gaza geldi, turist feribotuyla Meis adasına asker konuşlandırdı.


    Uluslararası hukuka göre adaları silahlandırma hakkı yokken bunu hiçe sayan Yunan Başbakan Miçotakis, provokasyonlara imza attı. Türkiye'nin sabrını taşırmaya çalıştı!



    Bu arada Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş'tan açıldı. Meis Adası'nın tam karşısına geçen grup, daireler çizip siren çaldı. Marşlarla 'nı kutladı.






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