Türkiye'nin haklarını korumak için her türlü fedakarlığa hazırız. Ok yaydan fırlamıştır. Akdeniz'de karşımıza dikilenler bedelini öder.







ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Anıtkabir'den hem Yunanistan'a, hem de Türkiye düşmanlarına mesaj gönderdi: Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye, bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun."





Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul etti.







MEİS PROVOKASYONU

İpleri AB'ye veren Yunanistan, kukla gibi kullanılmaya başladı. Şimdi de gaza geldi, turist feribotuyla Meis adasına asker konuşlandırdı.



Uluslararası hukuka göre adaları silahlandırma hakkı yokken bunu hiçe sayan Yunan Başbakan Miçotakis, provokasyonlara imza attı. Türkiye'nin sabrını taşırmaya çalıştı!







Bu arada Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş'tan açıldı. Meis Adası'nın tam karşısına geçen grup, daireler çizip siren çaldı. Marşlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.











