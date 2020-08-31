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    'de yayın yapan  gazetesinden Başkan Erdoğan'a iftira ve tehdit!

    'de yayın yapan  adlı gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı. Alçak ifadelerin yer aldığı skandal makalede Başkan Erdoğan’ın ’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde "sonunun devrik lideri , devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı" tehdidi savuruldu.

    Başkan Erdoğan'a iftira ve tehdit!

    'de yayın yapan adlı gazete, Cumhurbaşkanı 'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı.

    ve Afganistan-Pakistan uzmanı olduğu iddia edilen Manish Rai adlı biri tarafından kaleme alınan sözde makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı birçok asılsız iddiada bulunuldu. Yazıda, Erdoğan'ın Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından kaldırılan "halifeliği yeniden getirmeye" çalıştığı ve bunun için "bazı adımlar attığı" öne sürüldü.

    "HİLAFETİ GETİRMEK İÇİN ATTIĞI ADIMLAR"
    Gazeteye ait blogda yayınlanan makalede, Türkiye'nin terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele kapsamında ve 'ın kuzeyine düzenlediği operasyonların yanı sıra Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru hükümetine verdiği desteğin Erdoğan'ın "hilafeti getirmek için attığı" adımlar olduğu iftirası atıldı.

    TEHDİTLER SAVURDU
    Makalede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde "sonunun devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı" tehdidine yer verildi.

    Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten rahatsız olan İsrail basınında, sık sık Türkiye karşıtılığı ile bilinen isimlerin yazılarına yer veriliyor.

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    Haberler Güncel İsrail'de yayın yapan Times Of Israel gazetesinden Başkan Erdoğan'a iftira ve tehdit!
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