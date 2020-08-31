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    • 31.08.2020 Gazete
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    kendisini kukla gibi oynatan Batılı devletlerin gazına geldi! Boyunun ölçüsünü aldı...

    , 'de doğalgaza ulaştı. Batılı devletler şok yaşadı! 'i kullanıp saldırıya başladı! Ancak boyunun ölçüsünü aldı.

    Yannis eldesin
    gaza ulaştı. Batı şok yaşadı! Yunan Başbakanı'nı kullanıp saldırıya başladı! Ancak boyunun ölçüsünü aldı

    Gemilerimiz "Vira Bismillah" dedi. 'de doğalgaz bulup 'e geçti. Yunan Başkakanı Miçotakis ise kendisini kukla gibi oynatanların gazına geldi.



    Şimdi de askerlerini turist feribotuna bindirdi. Türkiye'nin dibindeki Meis Adası'na gönderdi.

    Fransız medyası fotoğrafları servis etti! Kirli ittifak bir kez daha belgelendi.

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    Haberler Güncel Yunanistan Başkakanı Miçotakis kendisini kukla gibi oynatan Batılı devletlerin gazına geldi! Boyunun ölçüsünü aldı...
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