Türkiye gaza ulaştı. Batı şok yaşadı! Yunan Başbakanı'nı kullanıp saldırıya başladı! Ancak boyunun ölçüsünü aldıemilerimiz "Vira Bismillah" dedi. Karadeniz 'de doğalgaz bulup Akdeniz 'e geçti. Yunan Başkakanı Miçotakis ise kendisini kukla gibi oynatanların gazına geldi.Şimdi de askerlerini turist feribotuna bindirdi. Türkiye'nin dibindeki Meis Adası'na gönderdi.

Fransız medyası fotoğrafları servis etti! Kirli ittifak bir kez daha belgelendi.

