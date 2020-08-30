Türkiye'ye karşı tehditler savuran Atina yönetimi, bu sefer de Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Yunanistan'ın bu hamlesi AFP'den Louisa Gouliamaki'nin fotoğraflarına yansıdı. Görüntülerde Yunanistan'ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin de bölgeye ayak bastığını gösterdi. Bu gelişme üzerine okuyucular Meis adasıyla ilgili bilgileri merak etmekte. Peki ama Meis Adası nerede? Meis adası kimin? Meis Adası hangi ülkenin kontrolünde ve hangi ülkede?
TURİST FERİBOTUYLA ASKERİ ÇIKARMA
Yunanistan'ın bu hamlesi AFP'den Louisa Gouliamaki'nin fotoğraflarına yansıdı. Görüntülerde Yunanistan'ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin de bölgeye ayak bastığını gösterdi.
28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü.
"ASKERLER TURİSTLERLE SEVKDİLİYOR"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu görüntüleri "Yunanistan turizmi. Meis adasına tatil için gelen turistlerle beraber Yunan askerleri de sevkediliyor." yorumuyla sosyal medya hesabından yorumladı.
Güvenlik uzmanı Turan Oğuz ise "Yunanistan, icinde turistlerin de bulunduğu bir sivil feribot ile, Meis Adasi'na yeni asker ve silah sevk etti." dedi. Oğuz ayrıca Meis Adası'ndaki bu silahlanmanın uluslararası anlaşmaların çiğnenmesi deme olduğunu "Bu sevkiyat, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Baris Antlasmalarinin yeni bir ihlali anlamina gelmekte." sözleriyle duyurdu.
ADADAKİ SİLAHLANMA YASA DIŞI
Yunanistan'ın söz konusu adımları 1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına geliyor. Atina yönetimi, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.
MEİS ADASI NEREDE?
unanistan'ın Akdeniz'de bulunan tek adası olan Meis adası, Kızılhisar Adası olarak da bilinir. Meis Adası, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada'sına (Dodekanesos) bağlı, Antalya'nın Kaş ilçesine yalnızca 2.1 km uzaklıkta bir adadır.
Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512'de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915'e değin adayı ellerinde tuttular.[kaynak belirtilmeli] I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların eline geçen ada Lozan Antlaşması (1923) ile İtalya'ya verildi. II. Dünya Savaşı sonrasında (1948) ise On İki Ada'yla birlikte Yunanistan'a bağlandı.
Az miktarda üzüm ve zeytin yetiştirilen adada en önemli uğraş sünger avcılığıdır. Kıyıları son derece girintili çıkıntılı ve sarp olan adaya yalnızca doğu kıyısından girilebilir. Tek yerleşim de bu kıyıdaki Kastellorizo (Megisti) köyüdür.
Lozan Antlaşması tüm maddeleri
Lozan Antlaşması 143 maddeden oluşur. 143 maddenin en önemli konuları:
- Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının belirlenmesi
- Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar
- Boğazlar meselesi
- Savaş tazminatı
- Azınlıkların durumu
- Kapitülasyonlar
- Patrikhane
- Yabancı okulların durumu
Lozan Antlaşması için yapılan görüşmelerin kısa bir süre için sona ermesine yol açan maddeler:
- Kapitülasyonların kaldırılması
- Musul meselesi
- Boğazlar meselesi
- Musul ve Kerkük sorunu