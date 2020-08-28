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    • 28.08.2020 14:51
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    : ’de 330 kilogram esrar ele geçirildi

    haberine göre, 'de bir lojistik firmasına ait onteyner deposunda yapılan aramalarda 330 kilogram esrar ele geçirildi.

    Lojitik firmasının deposunda ele geçirildi! 330 kilogram...

    'de polis ekiplerince bir lojistik firmasına ait konteyner deposunda yapılan aramalarda 330 kilogram plaka, reçine ve takoz esrar ele geçirildi.


    Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üretimi ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli'de bulunan bir lojistik firmasının deposunda uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

    Olayla ilgili harekete geçen ekipler, belirlenen depoya operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile depoda yapılan aramalarda bir konteynerde, arka kısmına yapılmış zula içerisinde 330 kilogram plaka, reçine ve takoz şeklinde esrar ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kocaeli’de 330 kilogram esrar ele geçirildi
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