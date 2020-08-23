CHP'li İBB'nin İstanbul Haliç'in kirlenmesinde müsebbibi olduğu ortadayken İBB Danışmanı Murat Ongun, sosyal medyadan Anadolu Ajansı'nın görüntüsü hakkında bir açıklamada bulundu. Ongun, "Sevgili Anadolu Ajansı veri akışınız durdu yine galiba. Bu video her geçen gün daha da canlanan Haliç'ten, belki yardımcı olur size" dedi.

ÜSKÜDAR SELİMİYE'DE LAĞIM SULARI BOĞAZ'I KİRLETTİ

Ongun'un paylaştığı görüntüde Haliç'in temiz olduğu görülürken, bu Haliç görüntüsünün gerçeği yansıtmadığı yeni görüntülerle ortaya çıktı. İstanbul'un nadide yerlerinden biri olan Haliç'in kirli olduğuna dair 22 Ağustos 2020 tarihindeki çekilmiş görüntü de ise Haliç'in kirli ve pislik içerisinde olduğu ispatlandı. CHP'li İBB Haliç'i temizlemek yerine, çekim hileleriyle Haliç'in temiz olduğunu gösterme derdine girdi. Bir başka kirlenen yer ise Üsküdar Selimiye Sahili. Bugün çekilen görüntülerde lağım sularının sahili kapladığı görüldü. CHP'li İBB biyolojik atık tesisi yapmak yerine kirliliğin olmadığını sürekli tekrarlıyor.

SARIYER DE FARKLI DEĞİL

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde de durum farklı değil. Haliç'ten sonra İstanbul Boğazı'nın da kirleniyor oluşu İstanbulluları rahatsız etti. Bir Twitter kullanıcısı, "Eğer CHP'li İBB halkın vergilerini yandaş sanatçılara aktarmaktan vazgeçmez PR ajanslara para yedirmeyi kesmezse İstanbul'un değil dünyanın incisi İstanbul Boğazı'nı çok yakında pislik götürecek Görüntü düne ait" dedi. (Sabah)