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    • 28.08.2020 15:08
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    da akılalmaz maske sı! Terliğini çıkarıp tek tek saldırdı

    'de ilginç bir olay yaşandı. ya maskesiz bilen bir yolcu, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, le yolculara saldırdı.

    'de ya maskesiz bilen bir yolcu, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, le yolculara saldırdı.


    Güney Kore metrosunda maske sı yaşandı. Metroya maskesiz bilen yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Metroda akılalmaz maske kavgası! Terliğini çıkarıp tek tek saldırdı
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