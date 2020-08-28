24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olarak görevlendirilmesi sosyal medyada tartışıldı. Özge Türkyılmaz'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter ve İnstagram'daki kişisel hesaplarını kapattı.

TÜRKYILMAZ'DAN HASAN AKGÜN'E TEŞEKKÜR: "22 YAŞINDA BIR GENÇ KIZA İNANIP DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEDEN MECLİS ÜYESİ ADAYI YAPTINIZ.."

Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz. Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.