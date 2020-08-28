BU KEZ YARDIMCISI SAHNEDE

Timtik'in ölümü sonrası skandal bir hareket de Kaftancıoğlu'nun yardımcısından geldi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren, Timtik ile ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Avseren paylaşımında, "Ölüm orucu direnişinde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Işıklar yoldaşın olsun" ve "Ebru'yu kaybettik, Aytaç'ı yaşatalım. Vicdanları susturmayın, Kör, sağır dilsizi oynamayın!" ifadelerini kullandı.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH