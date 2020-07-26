CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kendisini ziyaret eden 25 kişiden oluşan ABD merkezli finans kuruluşları yöneticilerine 28 bin 211 lira yemek harcaması yaptığı belgelendi. Bir kişilik yemek bedelinin bin 128 lira 46 kuruş olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda organizasyonun amacı ve neticeleriyle ilgili bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.

25 KİŞİLİK YEMEK BEDELİ 28 BİN 211 LİRA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün yazısında; söz konusu yemek harcamasına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Yazıda; "25 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etmek amacıyla İstanbul'u ziyaret eden ABD Merkez finans kuruluşları yöneticilerine yönelik, ülkemizin ve İstanbul'un etkin tanıtımının yapılması amacıyla 'Temsili Tören ve Tören Giderleri Yönergesi'nin 5. maddesi kapsamında yapılması ve bedelinin ödenmesi uygun görülen 25 kişilik yemek bedeline ait ağırlama faturasının belediye bütçesinden ödenmesinin yapılması için ödeme emri belgesi yazımız ekinde görülmektedir.." denildi.