CHP İzmir Gençlik Kolları açlık grevinde olan DHKP-C terör örgütünün müzik grubu Grup Yorum üyeleri için sosyal medyadan yayınladıkları video ile destek çağrısında bulundular. CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve ilçe başkanları tarafından paylaşılan videoya AK Partili gençlerden tepki gelince sosyal medyada her iki partinin gençlik kolu il başkanı arasında atışma yaşandı.



VİDEO PAYLAŞTI

CHP'li Uyan videoyu, " Soma türküsünde olduğu gibi; Bu memleketin her acısında,ağıt oldular. Şimdi sıra bizde onların türkülerine ses olmak zorundayız. İzmir'imizin her karışından ilçe başkanlarımız ile haykırıyoruz" notuyla paylaştı.



"ATATÜRKÇÜLÜK TASLAMAK YOK"

Uyan'ın paylaşımına AK Parti İzmir Gençlik Kolu Başkanı Eyüp Kadir İnan'dan "CHP İzmir İl Gençlik Kolları topyekün polis, savcı, asker katili teröristleri övenleri desteklemeye kalkmış! Bir yandan ''İzmir'in dağlarında çiçekler açar'' diyeceksiniz. Diğer yandan terör yardakçılarının dağlarına su serpeceksiniz. Bundan sonra Atatürkçülük taslamak yok" tepkisi gelince iki başkan arasında tartışma yaşandı.