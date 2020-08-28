Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının önlendiği belirtilen açıklamada, Türk F-16'ları tarafından yapılan önlemenin ardından Yunan jetlerinin bölgeden uzaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

TRT Haber'in aktardığına göre, Savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç, söz konusu videoda yer alan görüntüler ve pilotların konuşma seslerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türk savaş uçaklarının tam yüklü bir şekilde kalkmış olma ihtimallerinin son derece yüksek olduğuna işaret eden Kılıç'a göre "Eğer tam yüklü kalktılar ise 6 adet havadan havaya füze ile donatıldıklarını söylemek mümkün."

Kılıç, Yunan jetleri ile Türk savaş uçaklarının özellikle Ege ve Akdeniz'de çok kez bu tür olayları yaşadığını ancak son yıllarda Milli Savunma Bakanlığı'nın doğrudan bu görüntüleri paylaşmadığını hatırlattı.