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    • 26.08.2020 16:42
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    Bebekle müstehcen fotoğraflar paylaşan isimli hesabın sahibi tutuklandı

    Kucağında bebekle sosyal medyada müstehcen fotoğraflar paylaşan isimli hesabı kullanan Y.E. isimli erkek şüpheli, sevk edildiği mahkemede "‘Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından tutuklandı.

    Elif Sarı isimli hesabın sahibi hakkında flaş gelişme

    Bebeğini kucağına alarak paylaştığı müstehcen görüntüler sebebiyle tepki çeken Elif Sarı hesabını kullanan isimle ilgili işlem başlatılmıştı.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahale etmiş, Bakanlık, 'söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası ivedi olarak Bakanlığımız tarafından gerekli takip başlatılmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında ise Elif Sarı isimli hesabın fake olduğu ve Y.E. isimli bir erkeğin hesabı kullandığı belirtilmişti. Şahsın Gaziantep'te gözaltına alındığı öğrenilmişti.


    *Elif Sarı isimli kullanıcının sosyal medyadaki paylaşımı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.E., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Buradaki sorgu işlemleri de yapılan Y.E. tutuklanma talebiyle Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

    TUTUKLANDI
    Şüpheli 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sema Alim Dalgıç/Sabah
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