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    • 26.08.2020 Gazete
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    da yaptığı skandal paylaşımlarla infial yaratan '' isimli hesabın sahibi erkek çıktı!

    , ’da bebeğiyle müstehcen anlarını yayınladı. Tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı. Fotoğraflar, İspanyol bir kadına ait çıktı! Paylaşımları yapan Y.E. isimli erkek ise gözaltına alındı.

    'Sarı'sıldık

    SosyaL medyadan kendisinin ve bebeğinin müstehcen fotoğraflarını paylaşan kadın, Türkiye'nin tepkisini topladı.

    Korkunç olay geçtiğimiz gün ortaya çıktı! Instagram'da Elif Sarı isimli kadın, bebeğiyle birlikte çıplak fotoğraflar paylaşıp fuhuş yaptı. Üstelik erkeklerle yaptığı canlı sohbetlerde çocuğunu da kullandı!

    Türkiye ayaklandı. Yetkililerin yürüttüğü soruşturma ile gerçek gün yüzüne çıktı. Buna göre Sarı'nın hesabında kullanılan fotoğrafların, İspanya'da yaşayan bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

    Elif Sarı ismiyle sahte hesap açıp paylaşım yapan Y.E. isimli erkek şahıs ise Gaziantep'te yakalandı.
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    Haberler Güncel Sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlarla infial yaratan 'Elif Sarı' isimli hesabın sahibi erkek çıktı!
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