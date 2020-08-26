SosyaL medyadan kendisinin ve bebeğinin müstehcen fotoğraflarını paylaşan kadın, Türkiye'nin tepkisini topladı.
Korkunç olay geçtiğimiz gün ortaya çıktı! Instagram'da Elif Sarı isimli kadın, bebeğiyle birlikte çıplak fotoğraflar paylaşıp fuhuş yaptı. Üstelik erkeklerle yaptığı canlı sohbetlerde çocuğunu da kullandı!
Türkiye ayaklandı. Yetkililerin yürüttüğü soruşturma ile gerçek gün yüzüne çıktı. Buna göre Sarı'nın hesabında kullanılan fotoğrafların, İspanya'da yaşayan bir kadına ait olduğu anlaşıldı.
Elif Sarı ismiyle sahte hesap açıp paylaşım yapan Y.E. isimli erkek şahıs ise Gaziantep'te yakalandı.