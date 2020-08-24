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    • 24.08.2020 22:10
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    da ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

    da isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı’nın tutuklanması için ’nı etiketleyerek çağrı yaptı.

    Ahlaksız paylaşımlar yaptı! Soruşturma başlatıldı

    hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan , hakkında soruşturma başlatıldı.

    Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için 'nı etiketleyerek çağrı yaptı.

    Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı.

    Hesabın adres bölümünde - yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

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