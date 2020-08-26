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    • 26.08.2020 16:44
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    : Silivri'de feci ! Kontrolden çıkan tanker devrildi

    haberi... Silivri'de Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker devrildi. da 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Feci kaza! Kontrolden çıkan tanker devrildi

    , Silivri Akören Caddesi Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. idaresindeki tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



    Duramayan tanker, bariyerleri aşarak 3 metrelik yükseklikten ayçiçeği tarlasına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



    Tanker içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Celal Ersan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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