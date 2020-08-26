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    • 26.08.2020 12:52
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    dan müstehcen fotoğraflar paylaşan '' hesabının kullanıcısından flaş gelişme! İlk ifadesi ortaya çıktı

    kullanıcı ismiyle açılan hesaptan yapılan paylaşımlar dün nın gündemine oturmuştu. Bebeğiyle uygunsuz fotoğraflar ve mesajlar paylaşan hesap ile ilgili yapılan çalışma sonucu fotoğraflardaki kadının yurt dışında yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hesabın sahibinin ise E. İsminde biri olduğu ve ’te yaşadığı ortaya çıktı. Gelen tepkilerin ardından gözaltına alınan Yunus E.’nin ifadesi ortaya çıktı.

    Elif Sarı olayında flaş gelişme! İfadesinde...

    nın gündemine oturan hesabının sahibi ile ilgili son dakika haberi! Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebeği olan kadının müstehcen fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.

    GAZİANTEP'TE OLDUĞU BELİRLENDİ

    Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, ile bağlantısının bulunmadığını saptadı. Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin 'te olduğu belirlendi.

    İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu.

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

    Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

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