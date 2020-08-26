Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Verdiği büyük ikramiyeler nedeniyle son günlerde popüler olan Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor soruları gündem oldu. Haftada üç gün çekilişi yapılan oyunda bu sefer 55 milyon TL ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak çekiliş sonucunda büyük ikramiyeyi kazanan kişi veya kişiler zengin olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.