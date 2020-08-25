İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu.

Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atandı.