'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar

Bu paylaşım, Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Ünlü ilahiyatçının asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.