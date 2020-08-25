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'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından tedavi gördüğünü açıklaması sonrası, sosyal medyada Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiası ortaya atıldı. İddialar sonrası Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili açıklama yaparken, sosyal medyada atılan sevinç tweetleri 'insanlık ölmüş' dedirtti.

25.08.2020 12:24 - Son Güncelleme: 25.08.2020 12:24
'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından yapılan bir paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı.

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'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar

Bu paylaşım, Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Ünlü ilahiyatçının asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar

Ancak sosyal medyada insanlıktan nasibini alamamış bir grup, Hatipoğlu'nun yaşadığı sağlık sorunu karşısında sevinç naraları attı.

Kimisi iddianın gerçek olması için dua ederken, kimisi de Hatipoğlu'nun ölmesini diledi.

İşte yapılan iğrenç yorumlardan bazıları...

'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar
'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar
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