'Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu' iddiası sonrası sosyal medyada iğrenç yorumlar! İnsanlıktan nasibini almamışlar
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından tedavi gördüğünü açıklaması sonrası, sosyal medyada Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiası ortaya atıldı. İddialar sonrası Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili açıklama yaparken, sosyal medyada atılan sevinç tweetleri 'insanlık ölmüş' dedirtti.
25.08.2020 12:24
- Son Güncelleme: 25.08.2020 12:24
Bu paylaşım, Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.
Ünlü ilahiyatçının asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.
DİĞER GALERİLER