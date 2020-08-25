Haberler Galeri Güncel Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'

Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından tedavi gördüğünü açıklaması sonrası, sosyal medyada Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiası ortaya atıldı. İddialar sonrası Hatipoğlu'dan açıklama geldi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu koronavirüs iddialarını doğruladı.

25.08.2020 16:17 - Son Güncelleme: 25.08.2020 16:17
Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'

Dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Dostlar. Rahatsızım . Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ifadelerini kullananı Prof. Nihat Hatipoğlu, sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'

Covid 19 testinin negatif çıktığını belirten Nihat Hatipoğlu, tedavisinin bir süre evden devam edeceğini dile getirdi. Hatipoğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'

"KOVİD-19 TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Prof. Nihat Hatipoğlu sabah.com.tr'ye şu açıklamada bulundu: 'Akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimin, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.'

Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'

Ayrıca bir de tweet atan Hatipoğlu Kovid tanısını buradan duyurdu. İşte o tweet;

Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından yapılan bir paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi