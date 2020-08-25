Nihat Hatipoğlu'dan son dakika koronavirüs açıklaması! 'Arayan dua eden bütün dostlara teşekkür ederim'
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından tedavi gördüğünü açıklaması sonrası, sosyal medyada Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiası ortaya atıldı. İddialar sonrası Hatipoğlu'dan açıklama geldi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu koronavirüs iddialarını doğruladı.
25.08.2020 16:17
- Son Güncelleme: 25.08.2020 16:17
"KOVİD-19 TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM"
Prof. Nihat Hatipoğlu sabah.com.tr'ye şu açıklamada bulundu: 'Akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimin, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.'
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