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    • 18.08.2020 12:49
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan muhalefete Biden tepkisi: Neden sustunuz?

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , ABD Başkan adayı 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarına sessiz kalan muhalefete hesabı üzerinden tepki gösterdi.

    Altun'dan muhalefete Biden tepkisi
    İletişim Başkanı , ABD Başkan adayı 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarına sessiz kalan muhalefete hesabı üzerinden tepki gösterdi.




    "Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi." diyerek muhalefeti eleştiren İletişim Başkanı Altun, "Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.




    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Neden sustunuz?
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