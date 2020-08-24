Fatih, 320 milyar metreküp gaz buldu. Millet ittifakı, sustu! Yabancı analistler "Ankara artık bölgesel güç" diye konuştu.
YAVUZ - AKDENİZ'DE
Türkiye, 'Vira bismillah' dedi. Yerli, milli 5 sondaj gemisiyle denizleri fethetti. Filomuzu gören dünya şoka girdi: Kaçın Türkler geliyor.
YENİ EKSEN TÜRKİYE
ANALİST ASHLEY SHERMAN: Türkiye artık büyük güç olacak.
WALL STREET JOURNAL: Ankara, enerji ligine giriş yaptı.
FORBES: Türkiye enerjide kimseye bağımlı kalmayacak.
BARBAROS - AKDENİZ'DE
KANUNİ - AKDENİZ'DE
ORUÇ REİS - AKDENİZ'DE