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    • 24.08.2020 Gazete
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    Alayına 5 kardeş! 'de gaz buldu, yabancı analistler konuştu: artık bölgesel güç

    yerli ve milli 5 denizleri fethetti. Sondaj Gemisi, 'de 320 milyar metreküp doğal gaz buldu. Millet ittifakı, sustu! Yabancı analistler “ artık bölgesel güç” diye konuştu.


    , 320 milyar metreküp gaz buldu. Millet ittifakı, sustu! Yabancı analistler " artık bölgesel güç" diye konuştu.


    YAVUZ - AKDENİZ'DE

    , 'Vira bismillah' dedi. Yerli, milli 5 denizleri fethetti. Filomuzu gören dünya şoka girdi: Kaçın Türkler geliyor.


    YENİ EKSEN TÜRKİYE

    ANALİST ASHLEY SHERMAN: Türkiye artık büyük güç olacak.

    WALL STREET JOURNAL: Ankara, ligine giriş yaptı.

    FORBES: Türkiye enerjide kimseye bağımlı kalmayacak.



    BARBAROS - AKDENİZ'DE


    KANUNİ - AKDENİZ'DE


    ORUÇ REİS - AKDENİZ'DE

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    Haberler Güncel Alayına 5 kardeş! Türkiye Karadeniz'de gaz buldu, yabancı analistler konuştu: Ankara artık bölgesel güç
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