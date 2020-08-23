Karadeniz’de gemileri battı! Türkiye doğalgaz buldu, Biden’ın dostları suspus oldu...

Kılıçdaroğlu, partisini "konuşmayın" diye uyardı. Meral Akşener, açıklama yapmadı! HDP'li Demirtaş ve SP'li Temel Karamollaoğlu, ses çıkarmadı!Babacan ile Davutoğlu, tarihi keşfi duymazdan gelip 3 maymunu oynadı.Vatandaş ise millet ittifakına, tepkiyi gazladı: Batan geminin yolcuları!

Bakan Albayrak, 9 Temmuz 2017'de "petrol ve doğalgaza odaklandık" dedi.Yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) projeleri devreye girdi.Dünyanın her yerinden Türk mühendisler Türkiye'ye davet edildi.TPAO'nun yerli ve milli gemileri denize indi.Operasyon, milli teknoloji ile 15 kat ucuza mal edildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,dedi.Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Türk mühendislerinin, milli teknolojinin ve 2017'deki zihniyet değişikliğinin sonucu olarak gerçekleşti. 'Çıkarması pahalı' diye keşfi küçümsemeye kalkan koroya, cevap uzmanlardan geldi: Milli teknoloji 15 kat daha ucuza mal etti.'ınmüjdesini verdiğibaşlangıç keşfi olarak 320milyar metreküplük doğalgazrezervinin heyecanınıyaşamaya devam ediyor.Küresel enerji piyasasındaoyunun yeniden kurulmasınısağlayacak olanve yeni eksenin Türkiyeolacağı bu dev başarınınarkasında 3 önemli noktaöne çıkıyor:

Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde zihniyet değişikliği ve ortaya konulan irade...mühendislerinin gücü...ve milli teknoloji...'de Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıklamasıyla birlikte bugünkü başarının temelleri de atıldı. Bakan Albayrak, 9 Temmuz 2017'deki Dünya Petrol Kongresi'nde dünyaya şu mesajı verdi: "Denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklandık." Yine Temmuz'da Akademisyenlerle İstişare Toplantısı'nda Albayrak, "İnşallah yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız gemimizle ve mühendislerimizle sondajı biz yapacağız" dedi. Zihniyet değişikliği ile yerli kaynakların kullanılması adımı atıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla startı verdi. Alınacak arama sondaj gemileriyle Karadeniz'de yılda en az 2, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazılacağını müjdeledi.Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ni ziyaret eden Berat Albayrak, denizlerde kendi mühendislerimiz ve kendi gemilerimizle sismik çalışmalara başladıklarını duyurdu.TPAO Güney Kore yapımı DeepSea Metro 2 adlı derin deniz sondaj gemisini alarak yeniledi. Yıl sonunda envantere giren geminin 6 ayda hazırlık çalışmaları tamamlandı.Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Akdeniz'e uğurlandı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'vira bismillah' diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacağını söyledi.Milli sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de ilk derin deniz sondaja start verdi. Alanya-1 adlı kuyuda ilk sondajı yaptı. Ardından ikinci sondaj için Finike-1 alanına geçti. Akdeniz'de 4 kuyuda çalışmalar tamamlandı.İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'e uğurlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kaderini değiştirecek Fatih Sondaj Gemisi'nin gaz rezerviyle ilgili açıklama yaptı.Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) kadrolarda değişiklik başlatıldı. Dünyanın her yerinden Türk mühendisler Türkiye'ye davet edilerek bu vizyonun birer parçası haline getirildi.Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde müsteşar yardımcısı olarak ekibine dahil ettiği Alparslan Bayraktar, değişimde önemli görev üstlendi. TPAO'nun başına Melih Han Bilgin geldi.Albayrak'tan görevi devralan Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Bakan Yardımcılığı'na getirilen Alparslan Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası'nı kararlılıkla takip etti.vizyon yabancılarla değil yerli ve milli kaynaklarla yapılmalıydı. Tüm teknoloji millileştirilerek TPAO'nun yola milli gemilerle devam etmesi sağlandı.vegemileriyle aramalara başlandı.'pahalı' olduğu gerekçesiyle yapılamayan kuyuların açılma maliyeti, milli gemiler ve yerli ekipman sayesinde 15'ten 1'e indirildi. Müjde açıklanır açıklanmaz ortaya çıkan 'istemezük' korosunun 'maliyeti çok, çıkaramayız' yalanı da böylece çürütülmüş oldu.olarak 320 milyar metreküp açıklanan rezerv bu haliyle bile yıllık 40-45 milyar metreküp tüketimimizin tamamını karşılayacak. Bu da 7 yılda 105 milyar dolarlık katkı anlamına geliyor. Başka kuyuların açılmasıyla da Türkiye enerjide büyük bir oyuncu haline gelecek.düşmanları bu keşfinekonomik bağımsızlıkanlamına geldiğinibildikleriiçin küçültmeçabasına girmeyebaşladılar bile.Türkiye'nin enbüyük cari açığıenerji maliyetleriyüzünden oluyor.bu maliyetin ortadan kalkmasıyla cari fazla veren ve döviz ihtiyacını karşılayan bir ülke olacak. Enerji ithal eden ülke konumundan, enerji ihraç eden konuma geçecek. Küresel enerji piyasasında oyun kurucular arasında yer alacak.