Giresun 'daki yağış, felakete dönüştü. Dereli ilçesi sulara gömüldü. 2 asker şehit düştü. 4 vatandaş öldü. 10 kayıp var.17 bina yıkıldı. 361 ev hasarlı 98 köy yolu kapalı. Zemin katlar 2.5 metre çamur altında kaldı.Karadeniz bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış önceki akşam sel e dönüştü. Giresun'da aşırı yağış ve sel nedeniyle Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde heyelan ve su baskınları meydana geldi.Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ve bir iş makinesi dereye yuvarlandı. Dereye yuvarlanan jandarma aracındaki 5 uzman çavuş ve iş makinesini kullanan operatör sel sularına kapılarak kayboldu.çalışmaları sırasında uzman çavuşlar Onur Kıran ve Erdem Çıtır'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma aracında bulunan diğer uzman çavuşlar Burak Tok, Sami Yılmaz ve Aykut Yarıyenli ve iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor.

ve heyelanlarda kaybolanlardan 4 sivil vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan nedeniyle il genelinde kayıp olan 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (Bakanlar kepçeye binerek mahsur kalanlara ulaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bölgeye 5 milyon liralık destek verileceğini söyledi.