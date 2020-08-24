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    • 24.08.2020 Gazete
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    'daki felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti: Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

    ’da etkili olan felaketinde, 2 jandarma şehit oldu, 4 kişi ise sel sularına kapılarak öldü. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

    'daki yağış, felakete dönüştü. Dereli ilçesi sulara gömüldü. 2 asker şehit düştü. 4 vatandaş öldü. 10 kayıp var.



    17 bina yıkıldı. 361 ev hasarlı 98 köy yolu kapalı. Zemin katlar 2.5 metre çamur altında kaldı.



    YÜZYILIN FELAKETİ
    Doğu     Karadeniz bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış önceki akşam e dönüştü. Giresun'da aşırı yağış ve sel nedeniyle Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde heyelan ve su baskınları meydana geldi.



    Tirebolu Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ve bir iş makinesi dereye yuvarlandı. Dereye yuvarlanan jandarma aracındaki 5 uzman çavuş ve iş makinesini kullanan operatör sel sularına kapılarak kayboldu.



    Arama     çalışmaları sırasında uzman çavuşlar Onur Kıran ve Erdem Çıtır'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma aracında bulunan diğer uzman çavuşlar Burak Tok, Sami Yılmaz ve Aykut Yarıyenli ve iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor.

    Sel ve heyelanlarda kaybolanlardan 4 sivil vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan nedeniyle il genelinde kayıp olan 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (ÖZGÜR ÖZDEMİR)


    Bakanlar kepçeye binerek mahsur kalanlara ulaştı.



    BAKANLAR BÖLGEDE
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bölgeye 5 milyon liralık destek verileceğini söyledi.


    Bakan Soylu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

    YARALAR SARILACAK
    Başkan Erdoğan, yaralarının sarılacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı da "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" açıklamasını yaptı.






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