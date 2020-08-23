Mavi Vatan'ı karış karış tarıyorlar! İşte Türkiye'nin gururu enerji filomuz

Doğalgaz ve petrol ithalatçısı konumunda bulunan ve bu yüzden ekonomisinin hızla büyüdüğü dönemde cari açığı artan Türkiye, art arda yaptığı dev girişimlerle bu bağımlılığından hızla uzaklaşıyor. 2017'de enerji politikalarını yenilenmesiyle dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın girişimiyle Türkiye sondaj ve sismik araştırma gemilerini bir bir envanterine kaydetmeye başladı. Türkiye'nin sondaj ve sismik gemileri Akdeniz ile Karadeniz'i santim santim tarayıp adeta dantel gibi ördüler. Dış baskılara aldırış etmeden çalışmalarını sürdüren gemiler sonuç almaya devam ediyor.



Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye ekonomisine yapacağı büyük katkı ve enerjide dışa bağımlılıktan biraz daha uzaklaşılacak olması, enerji ihracatçısı ülkelerin gözünün Türkiye'nin sismik ve sondaj gemilerine çevrilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yerli ve milli" vurgusuyla yürütülen dev hamleler kapsamında Türkiye'nin üç sondaj ve iki sismik araştırma gemisi, tümüyle Türkiye'ye ait ekipman ve personel ile çalışmalarını yürütüyor.