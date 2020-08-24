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    • 24.08.2020 Gazete
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    Başkan : Oyun kuruyoruz oyun bozuyoruz

    Başkan Erdoğan, “Bölgesinde oyun kuran, bozan, gelişmeleri yönlendiren bir ülke olmamız henüz başlangıçtır” dedi. Uçak gemisi yapacağımızı da sözlerine ekledi.

    Başkan , Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katıldı. düşmanlarına önemli mesajlar yolladı:

    Geçmişte aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri görünüyor.

    Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Bölgesinde oyun kuran, bozan, gelişmeleri yönlendiren bir ülke olmamız henüz başlangıçtır.



    Deniz, mesafe kat ettiğimiz alanlardan biridir. Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülke arasındadır.

    Bu yıl sonunda test ve eğitim gemimiz Ufuk'u göreve alacağız. Önümüzdeki yıl Anadolu denizlerimizde olacak. Bir de artık 1 veya 2, belki daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Yaparız değil mi?



    Erdoğan, "Savunma sanayiinde takip eden değil, takip edilen bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor" dedi.



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