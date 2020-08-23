ORUÇ REİS EN YETENEKLİ GEMİLERDEN

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Oruç Reis 2B ve 3B sismik, gravite, manyetik ve jeofizik araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahipken, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu ve 15 bin metreye kadar da 2 boyutlu veri toplayabiliyor.

Üretim sürecinden takip ve destek gemilerine; sigortalamasından çalışma ekibine kadar 'yerli ve milli' olma özelliği taşıyan Oruç Reis, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı 6-7 sismik araştırma gemisinden biri.