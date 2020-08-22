Yeni eksen Türkiye! Ülke tarihinin en büyük doğal gaz keşfi gerçekleşti

Dilek Güngör'ün "Yeni eksen Türkiye" adlı köşe yazısı şöyle:



Türkiye dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinden sonra küresel enerji piyasasında yeni bir yola girdi. Başlangıç keşfinin devamı gelecek. Kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak oyunda bundan böyle yeni eksen Türkiye… Esasında bu yolun stratejisi 2017'de çizildi. Tohumlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' vizyonuyla açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atıldı.

Albayrak, Nisan 2017'de "Hedef milli ve bağımsız kaynaklarla enerjinin itici gücünü kullanıp Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak" diyerek orta ve uzun vadeli stratejileri açıklayıp, uygulamaya koydu. Stratejinin amacı, Türkiye'yi enerji tüketiminde yüzde 80'lere varan orandaki dışa bağımlılıktan kurtarmaktı. Zira, toplam ithalatın yüzde 25'lerine varan enerji ithalatını düşürerek dışa bağımlılığı azaltmak sadece ekonomik bağımsızlık olarak değil, dış politika ve güvenlik açısından da birçok riski bertaraf edecekti.