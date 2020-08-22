Yeni eksen Türkiye! Ülke tarihinin en büyük doğal gaz keşfi gerçekleşti

Dilek Güngör'ün "Yeni eksen Türkiye" adlı köşe yazısı şöyle:
Türkiye dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinden sonra küresel enerji piyasasında yeni bir yola girdi. Başlangıç keşfinin devamı gelecek. Kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak oyunda bundan böyle yeni eksen Türkiye… Esasında bu yolun stratejisi 2017'de çizildi. Tohumlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' vizyonuyla açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atıldı.
NİSAN 2017'DE START VERDİ
Albayrak, Nisan 2017'de "Hedef milli ve bağımsız kaynaklarla enerjinin itici gücünü kullanıp Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak" diyerek orta ve uzun vadeli stratejileri açıklayıp, uygulamaya koydu. Stratejinin amacı, Türkiye'yi enerji tüketiminde yüzde 80'lere varan orandaki dışa bağımlılıktan kurtarmaktı. Zira, toplam ithalatın yüzde 25'lerine varan enerji ithalatını düşürerek dışa bağımlılığı azaltmak sadece ekonomik bağımsızlık olarak değil, dış politika ve güvenlik açısından da birçok riski bertaraf edecekti.
ÜÇ SACAYAKLI STRATEJİ
Albayrak'ın açıkladığı strateji üç sacayağından oluşuyordu. Enerjide arz güvenliliğinin sağlanması için kaynak çeşitliliği, yerli kaynakların kullanıma alınması ve öngörülebilir piyasa ekseninde çalışmalar hızla başlatıldı. Kış aylarında sık sık gündeme gelen doğalgazda arz sıkıntılarının önüne geçmek için yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminalleri (FSRU) devreye alınmaya başlandı. Tüm illere doğalgaz ulaştırıldı. 10 milyar metreküp doğalgaz ve 5 milyon ton petrol depolama kapasitesine ulaşmak için adımlar atıldı. "Ararsan bulursun" mottosuyla Akdeniz ve Karadeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına başlandı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimini artırmak için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projeleri devreye sokuldu. Nükleer enerji santralleri ete kemiğe büründü. Yeni gaz ve petrol boru hatları yatırımları yapıldı.
MİLLİ KADROLAR KURULDU
Albayrak'ın çizdiği vizyonla, petrol ve gaz arama faaliyetlerinde bir dönüm noktası başladı. Önce Adnan Menderes döneminde kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) kadrolar baştan sonra değiştirildi. Bakan Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde müsteşar yardımcısı olarak ekibine dahil ettiği Alparslan Bayraktar, değişimde görev alan önemli isimlerden biri oldu. Albayrak'ın vizyonunu titizlikle takip edip, şirketteki dönüşümü hayata geçirdi.
TPAO'nun başına savunma sanayisinde uzun yıllar görev yapmış Melih Han Bilgin getirildi. 2018'de Berat Albayrak'tan görevi devralan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bakan Yardımcılığı'na getirilen Alparslan Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası'nı kararlılıkla takip etti.
HER ŞEY GEMİ ALINMASIYLA BAŞLADI
Bu süreçte en önemli mihenk taşlarından biri TPAO'nun dışarıdan platform kiralamaya son vermesi oldu. Albayrak, daha önce Exxon Mobil, Madison Oil, Chevron gibi birçok uluslararası şirketle ruhsatlandırılan bloklarda arama faaliyetleri yürüten TPAO'nun yola milli gemilerle devam etmesini sağladı. Türkiye, uluslararası piyasalarda ihalelere çıkılıp sıkı pazarlıklarla derin denizlerde arama yapacak milli gemilerine kavuştu. Barbaros Hayrettin Paşa, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Oruç Reis gemileriyle aramalara başlandı.
ÖNCE AKDENİZ SONRA KARADENİZ
Dün gaz rezervinin keşfini gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi 2017'de TPAO envanterine kazandırıldı. Güney Kore menşeili geminin, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilendi. Fatih, 29 Ekim 2018'de Akdeniz'de kuyu sondajına başladı. 4 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamlayarak, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e geçti.
6 NİSAN 2017
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla startı verdi. Alınacak arama sondaj gemileriyle Karadeniz'de yılda en az 2, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazılacağını müjdeledi.
9 HAZİRAN 2017
Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ni ziyaret eden Berat Albayrak, denizlerde kendi mühendislerimiz ve kendi gemilerimizle sismik çalışmalara başladıklarını duyurdu.
12 EKİM 2017
TPAO Güney Kore yapımı DeepSea Metro 2 adlı derin deniz sondaj gemisini alarak yeniledi. Yıl sonunda envantere giren geminin 6 ayda hazırlık çalışmaları tamamlandı.
31 MAYIS 2018
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Akdeniz'e uğurlandı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'vira bismillah' diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacağını söyledi.
30 EKİM 2018
Milli sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de ilk derin deniz sondaja start verdi. Alanya-1 adlı kuyuda ilk sondajı yaptı. Ardından ikinci sondaj için Finike-1 alanına geçti. Akdeniz'de 4 kuyuda çalışmalar tamamlandı.
29 MAYIS 2020
Fatih'in, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde ise Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı.
21 AĞUSTOS 2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kaderini değiştirecek Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği gaz rezerviyle ilgili açıklama yaptı.
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